Названа новая дата боя Усика с Фьюри

Так, бой между украинцем и британским боксером за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте теперь должен состояться 18 мая в Эр-Рияде.

Как известно, поединок боксеров на Kingdom Arena в аравийской столице Эр-Рияде перенесли на более поздний срок из-за травмы, которую британец получил во время спарринга в тренировочном лагере.

Что произошло с Фьюри

Накануне вечером стало известно о серьезной травме британца. В сети появились фото рассечения "Цыганского Короля", а промоутерская компания Queensberry Promotions заявила о невозможности проведения боя 17 февраля.

Впоследствии Фьюри сделал официальное заявление. Он попросил прощения у всех причастных к организации боя и болельщиков, а также пообещал работать над скорейшим возвращением в ринг.

Команда Усика сдержанно отреагировала на травму соперника. Окружение украинца предположило экстренную организацию титульного боя для своего клиента. Самый вероятный оппонент - обязательный претендент на пояс IBF Филипп Хргович из Хорватии.

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