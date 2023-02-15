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Названа кількість прихильників різних релігійних конфесій в Україні

Фото: більшість українців вважають себе православними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців ідентифікують себе з православ’ям (62,7%). Значним є число послідовників греко-католицизму (10,2%), а також "просто християн" (8,7%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані дослідження Центру Разумкова "Війна і Церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні-2022".

За даними опитування, у листопаді 2022 року, інші конфесії і релігійні напрями представлені набагато меншим числом прихильників:

  • протестантизм - 3,7%,
  • римо-католицизм - 1,9%,
  • іслам - 0,2%,
  • буддизм - 0,2%,
  • іудаїзм - 0,1%
  • язичництво - 0,1%

Не відносить себе до жодного з віросповідань 11,7% респондентів.

Конфесійне самовизначення має виразну регіональну специфіку. Найбільше число православних є характерним для Центрального регіону (у 2022 році - 75%, що помітно більше, ніж 2021 році (67%)). Дещо менше їх на Півдні (69%) і Сході (64,5%, у цих регіонах не зафіксовано зростання на статистично значущому рівні, порівняно з минулим роком). Тоді як на Заході країни їх частка становить лише 40%; приблизно таке ж саме число жителів Заходу відносять себе до греко-католицизму (36%).

Опитування проведено Центром Разумкова 4-11 листопада 2022 серед 2018 респондентів на підконтрольній уряду території України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, у 2022 році частка українців, які вважають себе віруючими, зросла з 67,8% до 74,1%. Чверть респондентів заявили, що в цілому стали більш релігійними.

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