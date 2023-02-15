Названа кількість прихильників різних релігійних конфесій в Україні

За даними опитування, у листопаді 2022 року, інші конфесії і релігійні напрями представлені набагато меншим числом прихильників:

протестантизм - 3,7%,

римо-католицизм - 1,9%,

іслам - 0,2%,

буддизм - 0,2%,

іудаїзм - 0,1%

язичництво - 0,1%

Не відносить себе до жодного з віросповідань 11,7% респондентів.

Конфесійне самовизначення має виразну регіональну специфіку. Найбільше число православних є характерним для Центрального регіону (у 2022 році - 75%, що помітно більше, ніж 2021 році (67%)). Дещо менше їх на Півдні (69%) і Сході (64,5%, у цих регіонах не зафіксовано зростання на статистично значущому рівні, порівняно з минулим роком). Тоді як на Заході країни їх частка становить лише 40%; приблизно таке ж саме число жителів Заходу відносять себе до греко-католицизму (36%).

Опитування проведено Центром Разумкова 4-11 листопада 2022 серед 2018 респондентів на підконтрольній уряду території України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.