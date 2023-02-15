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Названо количество приверженцев разных религиозных конфессий в Украине

Фото: большинство украинцев считают себя православными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев идентифицируют себя с православием (62,7%). Значительно число последователей греко-католицизма (10,2%), а также "просто христиан" (8,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Центра Разумкова "Война и Церковь. Церковно-религиозная ситуация в Украине-2022".

По данным опроса, в ноябре 2022 года другие конфессии и религиозные направления представлены гораздо меньшим числом сторонников:

  • протестантизм - 3,7%,
  • римо-католицизм - 1,9%,
  • ислам - 0,2%,
  • буддизм - 0,2%,
  • иудаизм - 0,1%
  • язычество - 0,1%

Не относит себя ни к одному из вероисповеданий 11,7% респондентов.

Конфессиональное самоопределение имеет выразительную региональную специфику. Наибольшее число православных характерно для Центрального региона (в 2022 году - 75%, что заметно больше, чем в 2021 году (67%)). Несколько меньше их на Юге (69%) и Востоке (64,5%, в этих регионах не зафиксирован рост на статистически значимом уровне по сравнению с прошлым годом). В то время как на Западе страны их доля составляет всего 40%; примерно такое же число жителей Запада относят себя к греко-католицизму (36%).

Опрос проведен Центром Разумкова 4-11 ноября 2022 года среди 2018 респондентов на подконтрольной правительству территории Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, в 2022 году доля украинцев, считающих себя верующими, выросла с 67,8% до 74,1%. Четверть респондентов заявили, что в целом стали религиознее.

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