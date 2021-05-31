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Названа дата следующего саммита Украина-ЕС

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 18:16
Названа дата следующего саммита Украина-ЕС Фото: нардеп Мария Мезенцева (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Следующий саммит Украина-ЕС пройдет в октябре 2021 года. Встреча на высшем уровне запланирована на 12 октября.

Об этом в Telegram сообщила нардеп от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021", - сообщила она.

Напомним, на минувшем саммите стороны подписали соглашения на общую сумму 390 млн евро. Среди них три соглашения с Евросоюзом и два - с Европейским инвестиционным банком. Также на саммите президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Отметим, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не пригласят на саммит 14 июня. По его словам, такое решение принято потому, что саммит продлится в течение всего одного дня.

"В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг.

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