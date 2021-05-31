ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названо дату наступного саміту Україна-ЄС

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 травня 2021 18:16
Названо дату наступного саміту Україна-ЄС Фото: нардеп Марія Мезенцева (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наступний саміт Україна-ЄС пройде в жовтні 2021 року. Зустріч на вищому рівні запланована на 12 жовтня.

Про це в Telegram повідомила нардеп від "Слуги народу" і глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - повідомила вона.

Нагадаємо, на минулому саміті сторони підписали угоди на загальну суму 390 млн євро. Серед них три угоди з Євросоюзом і дві - з Європейським інвестиційним банком. Також на саміті президент України Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Зазначимо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну не запросять на саміт 14 червня. За його словами, таке рішення прийнято тому, що саміт триватиме протягом всього одного дня.

"Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - заявив Столтенберг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Україна Саміт
NEWS
Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненку
Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненку
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми