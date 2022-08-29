Названа дата новой встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"

Сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин проведет личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающейся войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.

Что собой представляет формат "Рамштайн"

Встреча в данном формате представляет собой конференцию международных союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.

Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.

На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.