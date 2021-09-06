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Назван самый дискуссионный законопроект, который рассмотрит Рада

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал законопроект, который может вызвать наибольшие дискуссии этой сессии. По его мнению, это закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина

"Я думаю, большие дискуссии будут относительно №5600. Это законопроект о фактически новой системе налогообложения. В государстве все должны работать честно и платить налоги. Иначе государства не существует. Сейчас система разбалансированности налогообложения, система социальных льгот не обеспечивает социальный уровень развития", - отметил Стефанчук.

По его словам, в парламенте была предложена другая модель закона, которая сейчас корректируется ко второму чтению.

"Там 11,8 тысячи поправок. Но я думаю, что у нас достаточно механизмов для того, чтобы принять его быстро", добавил первый вице-спикер.

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