Назван размер возможной моральной компенсации за люстрацию

Фото: министр юстиции Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Моральная компенсация за незаконную люстрацию составит около 3,4 тысяч гривен

В новом законе о люстрации предлагается предусмотреть размер компенсации морального ущерба около 3,4 тысяч гривен. Компенсация полагается в случае незаконной люстрации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

Согласно положениям нового законопроекта, в Украине будет создана специальная люстрационная комиссия. Если она в конкретном случае придет к выводу о незаконности люстрации, то пострадавший сможет претендовать на компенсации.

При этом потерянный доход сравнят с доходами люстрированного после увольнения и выплатят разницу. Кроме того, за моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3 400 гривен).

Напомним, ранее сообщалось, что люстрация экс-сотрудников КГБ останется в законе Министерства юстиции. В частности, они не смогут занимать должности в украинским органах власти, но им дадут право обжаловать запрет в люстрационной комиссии.

В то же время предлагается отменить люстрацию бывшего руководства Коммунистической партии СССР. В правительстве намерены прислушаться к замечанию ЕСПЧ о том, что данная норма давно потеряла актуальность.

Автор: Иван Петров