Названий розмір видатків на освіту в бюджеті-2020

Загальні витрати на освіту становлять 136,4 млрд гривень
Загальні витрати на освіту, закладені в Державний бюджет на 2020 рік, становлять 136,4 млрд гривень. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
Загальні витрати на 7,7 млрд гривень більше, ніж у 2019 році.
Вперше передбачені видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд гривень.
Основні напрямки фінансування освітньої реформи:
Інклюзивна освіта (проведення додаткових корекційно-розвиваючих занять, придбання спеціальних засобів і обладнання для осіб з особливими потребами) - 504,5 млн гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020. Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа поки відсутній.