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Названий розмір видатків на освіту в бюджеті-2020

Новини » Політика    15.09.2019 - 20:39
Названий розмір видатків на освіту в бюджеті-2020
Фото: міністр освіти Анна Новосад (facebook.com/anja.novosad)

Загальні витрати на освіту становлять 136,4 млрд гривень

Загальні витрати на освіту, закладені в Державний бюджет на 2020 рік, становлять 136,4 млрд гривень. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Загальні витрати на 7,7 млрд гривень більше, ніж у 2019 році.

Вперше передбачені видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд гривень.

Основні напрямки фінансування освітньої реформи:

  • освітня субвенція (заробітна плата вчителів і працівників інклюзивної-ресурсних центрів) - 77 533,3 млн гривень;
  • підтримка Нової української школи - 1421,3 млн гривень:
  • забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами і сучасними меблями - 1060,0 млн гривень;
  • підвищення кваліфікації вчителів - 361,3 млн. гривень

Інклюзивна освіта (проведення додаткових корекційно-розвиваючих занять, придбання спеціальних засобів і обладнання для осіб з особливими потребами) - 504,5 млн гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020. Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа поки відсутній.

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