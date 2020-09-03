Назван ориентировочный ущерб от пожаров в Харьковской области

Пожары в Харьковской области, по предварительным оценкам, нанесли ущерб на более 644 млн гривен. В настоящее время огонь не распространяется и находится под контролем.

Об этом говорится в сообщении Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Сообщается, что на территории Двуречанского лесничества пожар распространился на 500 гектаров, из них на 100 гектарах - верховой пожар. К тушению привлечены силы ГСЧС и лесхозов области, в том числе, два пожарных самолета, вертолет, два пожарных поезда, 69 пожарных автомобилей и почти 400 человек.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил как можно быстрее оценить ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях. По его словам, это необходимо для выделения помощи пострадавшим.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в результате пожаров в Харьковской области пострадали 33 человека, также огнем были повреждены 22 дома. Он добавил, что сегодня пройдет заседание комиссии, на которой примут решение о выплате компенсаций. Максимальная компенсация за потерю дома не будет превышать 300 тысяч гривен.