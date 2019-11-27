Назван лучший молодой футболист Европы 2019 года

Фото: Жоау Феликс (en.atleticodemadrid.com)

Летом он стал самым дорогим новичком в истории "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс получил награду Golden Boy-2019, которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку (до 21 года). Об этом сообщается на сайте итальянского издания Tuttosport, которое учредило трофей.

Португальский форвард "матрасников", в прошлом сезоне выступавший за "Бенфику", набрал 332 голоса журналистов из ведущих спортивных изданий Европы. В борьбе за награду он обошел Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" (175) и Кая Хаверца из леверкузенского "Байера" (75).

Награда будет вручена португальцу на торжественном мероприятии в Турине 16 декабря.

Напомним, украинский вратарь Андрей Лунин прекратил борьбу за награду, остановившись на достижении топ-20.

Феликс стал игроком "Атлетико" в июле этого года, перейдя из "Бенфики" за 126 млн евро. В 13 матчах этого сезона он забил 3 гола за мадридцев.

В свое время победителями Golden Boy становились Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а в прошлом году лучшим был признан защитник тогда еще "Аякса" Маттейс Де Лигт, в этом году перебравшийся в "Ювентус".