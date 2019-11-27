Названий найкращий молодий футболіст Європи 2019 року

Фото: Жоау Фелікс (en.atleticodemadrid.com)

Влітку він став найдорожчим новачком в історії "Атлетіко"

Нападаючий мадридського "Атлетіко" Жоау Фелікс отримав нагороду Golden Boy-2019, яка щорічно вручається кращому молодому гравцеві (до 21 року). Про це повідомляється на сайті італійського видання Tuttosport, яке заснувало трофей.

Португальський форвард "матрацників", який минулого сезону виступав за "Бенфіку", набрав 332 голоси журналістів з провідних спортивних видань Європи. У боротьбі за нагороду він обійшов Джейдона Санчо з дортмундської "Боруссії" (175) і Кая Хаверца з леверкузенського "Байєра" (75).

Нагорода буде вручена португальцю на урочистому заході в Турині 16 грудня.

Нагадаємо, український воротар Андрій Лунін припинив боротьбу за нагороду, зупинившись на досягненні топ-20.

Фелікс став гравцем "Атлетіко" в липні цього року, перейшовши з "Бенфіки" за 126 млн євро. У 13 матчах цього сезону він забив 3 голи за мадридців.

Свого часу переможцями Golden Boy ставали Ліонель Мессі і Кіліан Мбаппе, а в минулому році кращим був визнаний захисник тоді ще "Аякса" Маттейс Де Лігт, в цьому році перебрався в "Ювентус".