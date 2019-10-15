Лунин вошел в финальную двадцатку претендентов на приз Golden Boy

Фото: Андрей Лунин (ffu.ua)

У украинсконр голкипера серьезные конкуренты

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попал в двадцатку финалистов на награду Golden Boy-2019, которая ежегодно вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается на сайте итальянского издания Tuttosport.

На престижную награду также номинированы прошлогодний победитель и один из самых дорогих защитников в истории Маттейс Где Лигт ("Ювентус"), самый дорогой трансфер этого лета Жоау Фелиш ("Атлетико"), многолетний основной вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и другие футбольные таланты.

Победителя назовут 16 декабря. Он определяется через голосование спортивных журналистов. В 2017 году лучшим молодым футболистом Европы был признан нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", перешел во время летнего трансферного окна в "Вальядолид". Однако голкипер до сих пор не дебютировал за свой новый клуб в официальных матчах. Украинец провел 8 матчей в запасе.

Из-за отсутствия игровой практики в новом клубе "сливочные" намерены вернуть украинского голкипера досрочно.

В прошлом сезоне он был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.