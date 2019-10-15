ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лунин вошел в финальную двадцатку претендентов на приз Golden Boy

Новости » Спорт    15.10.2019 - 14:07
Лунин вошел в финальную двадцатку претендентов на приз Golden Boy
Фото: Андрей Лунин (ffu.ua)

У украинсконр голкипера серьезные конкуренты

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попал в двадцатку финалистов на награду Golden Boy-2019, которая ежегодно вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается на сайте итальянского издания Tuttosport.

На престижную награду также номинированы прошлогодний победитель и один из самых дорогих защитников в истории Маттейс Где Лигт ("Ювентус"), самый дорогой трансфер этого лета Жоау Фелиш ("Атлетико"), многолетний основной вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и другие футбольные таланты.

Победителя назовут 16 декабря. Он определяется через голосование спортивных журналистов. В 2017 году лучшим молодым футболистом Европы был признан нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", перешел во время летнего трансферного окна в "Вальядолид". Однако голкипер до сих пор не дебютировал за свой новый клуб в официальных матчах. Украинец провел 8 матчей в запасе.

Из-за отсутствия игровой практики в новом клубе "сливочные" намерены вернуть украинского голкипера досрочно.

В прошлом сезоне он был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Украина может быть среди сеяных во время жеребьевки Евро-2020 Сборная Украины благодаря победе над Португалией вышла на Евро-2020
Новости Украины РеалСборная УкраинынаградаАндрей ЛунинФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь