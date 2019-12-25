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Назван лучший футболист сборной Украины в 2019 году

Новости » Спорт     25.12.2019 - 22:21
Назван лучший футболист сборной Украины в 2019 году
Фото: Малиновский в матче против Португалии (facebook.com/ffukraine)

Руслан Малиновский стал лучшим игроком сборной Украины в 2019 году

Согласно данным статистического ресурса InStat, полузащитник Руслан Малиновский стал лучшим игроком сборной Украины в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Команда №1".

Учитывались футболисты, которые провели за сборную Украины в 2019 году не менее половины матчей. По данным ресурса, Малиновский сыграл в девяти матчах национальной команды, в которых забил три гола, и набрал 325 баллов. 11 очков хавбеку Аталанты уступил голкипер Андрей Пятов (314), а третье место занял Александр Зинченко (295).

Евгений Коноплянка с 291 баллом занял четвертое место, на пятом месте - Марлос (288).

Напомним, в октябре Малиновский попал в символическую сборную по итогам игровой недели квалификации Евро-2020 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. Хавбек в матче с командой Литвы (2:0) оформил дубль, а с Португалией (2:1) сыграл полную встречу.

Добавим, Союз европейских футбольных ассоциаций после завершения матчей квалификации на чемпионат Европы-2020 обнародовал рейтинг лучших футболистов. В топ-100 сборную Украины представляют лишь два игрока: Андрей Пятов (19 место) и Руслан Малиновский (77 позиция). Еще один подопечный Андрея Шевченко - Николай Матвиенко находится на 114 позиции.

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