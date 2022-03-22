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Назвался монахом. В Киеве задержали российского информатора

Фото: в Киеве задержали российского диверсанта (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные правоохранители задержали российского информатора в Киеве. Он назывался монахом и передавал оккупантам секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Коллаборанта задержали на одной из станций метро. У 41-летнего мужчины, представлявшегося монахом одного из храмов, изъяли улики. В его мобильном телефоне обнаружили переписку с абонентами из России, которые призывали уничтожать украинцев. Также в смартфоне были фото объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и тому подобное.

Задержанного диверсанта передали работникам Службы безопасности Украины.

Напомним, СБУ опубликовала список Telegram-каналов, которые координируются спецслужбами Российской Федерации.

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