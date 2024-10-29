Назвали законною метою для ударів. У Путіна пригрозили через заводи Rheinmetall в Україні

Заводи Rheinmetall в Україні

Концерн Rheinmetall збудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї. Один із них уже працює.

На цих заводах планується виготовляти зброю. Зокрема, Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів.

Крім того, в Україні відкрито перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Також планується, що концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.

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