RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

У Путина пригрозили из-за заводов Rheinmetall в Украине

Фото: пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле отреагировали на строительство заводов немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Их назвали законной целью для ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналиста про то, является ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны, Песков ответил: "Разумеется, да".

Заводы Rheinmetall в Украине

Концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.

На этих заводах планируется производить оружие. В частности, Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов.

Кроме того, в Украине открыт первый цех по ремонту и производству бронетехники. Также планируется, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКремльПесковВойна в Украине