Названы источники китайского вируса

Новый коронавирус из Китая может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Medical Virology.

Китайские ученые установили, что 2019-nCoV - это гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили в организме летучих мышей. Второй вирус ученые ранее не находили, однако сам гибрид, скорее всего, появился около 2 лет назад в организме змей.

Носителями нового коронавирус есть два вида пресмыкающихся - китайская кобра (Naja atra) и багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus). По мнению специалистов, люди могли заразиться вирусом на сейчас закрытом оптовом рынке Хуанань в Китае, на котором продавали в частности змей и летучих мышей.

Напомним, в Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где сначала в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса. Заболели уже более 600 человек.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китайской Народной Республики.