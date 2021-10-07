В "Слуга народа" назвали причины отставки Разумкова

В "Слуге народа" назвали причины для отставки Дмитрия Разумкова . Среди них - превращение парламента в тормоз для реформ и для курса президента, собственные амбиции, уход от командных обещаний, непонятная поддержка со стороны пророссийских СМИ, нарушение регламента и выборочное попадание законопроектов в повестку дня.

Сегодня парламент 284 голосами таки поддержал его отставку, которую инициировала фракция политической партии "Слуга народа" и депутатские группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

"Дмитрий Разумков отступил от общих принципов и решил, что собственные политические и просто жизненные амбиции - выше командных целей и договоренностей. В то же время парламент реформ начал понемногу превращаться в парламент времен Владимира Литвина, где лицемерие, двуличие, использование двойных, а то и тройных стандартов - стало обыденностью. Именно поэтому Дмитрий Разумков больше не может быть членом команды и представлять нашу партию на такой высокой должности", - сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко с трибуны парламента.

В партии говорят, что когда-то первый номер в списке превратил парламент в место, где лицемерие, двуличие, использование двойных, а то и тройных стандартов - стало обыденностью. И пока у депутатов, как и у избирателей есть множество вопросов к его работе.

"Как так случилось, что в Раде начал работать принцип "друзьям и себе - все, а врагам - регламент"? Почему 15 месяцев не назначался руководитель аппарата ВРУ? Почему, если мы такие фанаты Регламента, почти ежедневно нарушалась норма о том, что выступать на заседаниях надо по теме вопроса? Почему год для журналистов не открывались кулуары "из ковида", но вдруг открылись за день до обсуждения вопроса вашего снятия с должности Почему в конце концов парламент превратился в тормоз для реформ и для курса президента?" - возмутился Александр Корниенко, выступая с трибуны парламента.

Также у "Слуги народа" вопросы и к массовой поддержке Дмитрия Разумкова со стороны пророссийских СМИ и одновременно якобы проевропейской оппозиции. Мол, если экс-спикер хочет стать отдельным национальным политиком, то надо понять, кто он и за что он выступает.

"Есть ли врагом Украины Виктор Медведчук? Есть ли враждебными Украине пророссийские телеканалы 112, ZIK, NewsOne, сайт "Cтрана.ua"? Есть ли российским пропагандистом Анатолий Шарий, ваш преданный фанат на Фейсбуке? Вредят ли Украине контрабандисты, газовые олигархи, уголовные недрапользователи, вроде господина Фукса? Почему вы не поддерживали санкции против всех вышеуказанных лиц и организаций? Какую страну строите вы? Мы точно за Украину и победу над врагом - внешним, в виде РФ, и внутренним, в виде пятой колонны, коррупции, олигархов, бедности", - подытожил Александр Корниенко.

После отставки Разумкова депутаты взялись за представление кандидатур ему на замену. В частности, депутатская фракция "Слуга народа" предлагала Руслана Стефанчука, группа народных депутатов предложила председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, а также позафракциного депутата Гео Лероса, представителя "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и депутата из "ЕС", медика-добровольца, основательницы медицинского батальона "Госпитальеры" Яны Зинкевич. В конечном итоге Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры.

Наиболее вероятным считают назначение действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. В своей речи он сразу назвал свои приоритеты в работе - создавать качественное законодательство.

"Парламент, как единственный законодательный орган, всегда был тем местом, где переплеталась политика и законотворчество. Но мне кажется, что в парламенте иногда становится слишком много политики и очень мало профессионального законотворчества. Должность председателя Верховной рады Украины я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения именно качества нашего законодательства", - сказал он.

По его мнению, фундаментом дальнейшего совершенствования законодательства могут стать законопроекты о референдуме, о правотворческой деятельности, об уголовной ответственности за кнопкодавство, о десоветизации законодательства, о рекодификации гражданского законодательства.