Назва, маса, вміст та ціна: які ще дані мають бути на товарі

Споживачі мають своєчасно отримувати достовірну інформацію про товари, які вони купують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Відповідно до закону "Про захист прав споживачів" людина має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого та компетентного вибору. Вона має бути надана до придбання товару чи замовлення роботи (послуги).

Які дані мають бути зазначені на товарі:

назва товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (маса, об’єм тощо), умови використання;

відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, що встановлені нормативно-правовими актами, та застереження з приводу застосування окремої продукції;

позначка про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;

дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

дата виготовлення;

відомості про умови зберігання;

гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття скарг від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача дані про продукцію, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, і можливі наслідки її споживання (використання).

При цьому вся інформація про продукцію споживачеві повинна надаватися українською мовою.