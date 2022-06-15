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Назревает новый конфликт? В России собираются "защищать" христиан в Иерусалиме

Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Наталия Гурковская

Россия "обеспокоена" ситуацией из-за решения суда Израиля по спорным объектам Иерусалимской православной церкви и осквернения принадлежащей ей часовни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованное на сайте.

По словам Захаровой, якобы Верховный суд Израиля отклонил ходатайство Иерусалимской православной церкви о возобновлении разбирательства с еврейской религиозной организацией "Атерет Коханим" по нескольким объектам недвижимости в Иерусалиме.

Захарова сочла, что такое решение наносит ущерб межконфессиональному миру и вызывает озабоченность положением христианской общины на Святой земле.

Представитель МИДа связала с этим событием и случай 6 июня, когда "агрессивно настроенные" израильтяне ворвались в часовню Иерусалимской православной церкви и осквернили ее.

"Видим в этом провокационном поступке открытый вызов, вопиющее свидетельство готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных в Святой Земле", - заявила Захарова.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Инициаторы документа считают, что постановление было принято незаконно.

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