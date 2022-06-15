Назревает новый конфликт? В России собираются "защищать" христиан в Иерусалиме

По словам Захаровой, якобы Верховный суд Израиля отклонил ходатайство Иерусалимской православной церкви о возобновлении разбирательства с еврейской религиозной организацией "Атерет Коханим" по нескольким объектам недвижимости в Иерусалиме.

Захарова сочла, что такое решение наносит ущерб межконфессиональному миру и вызывает озабоченность положением христианской общины на Святой земле.

Представитель МИДа связала с этим событием и случай 6 июня, когда "агрессивно настроенные" израильтяне ворвались в часовню Иерусалимской православной церкви и осквернили ее.

"Видим в этом провокационном поступке открытый вызов, вопиющее свидетельство готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных в Святой Земле", - заявила Захарова.