Назріває новий конфлікт? У Росії збираються "захищати" християн у Єрусалимі

За словами Захарової, нібито Верховний суд Ізраїлю відхилив клопотання Єрусалимської православної церкви про поновлення розгляду з єврейською релігійною організацією "Атерет Коханім" за декількома об'єктами нерухомості в Єрусалимі.

Захарова вважає, що таке рішення завдає шкоди міжконфесійному світу і викликає занепокоєння становищем християнської громади на Святій землі.

Представник МЗС пов'язала з цією подією і випадок 6 червня, коли "агресивно налаштовані" ізраїльтяни увірвалися до каплиці Єрусалимської православної церкви та осквернили її.

"Бачимо в цьому провокаційному вчинку відкритий виклик, свідчення готовності радикальних релігійних сил почати утиск православних у Святій Землі", - заявила Захарова.