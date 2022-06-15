ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Назревает новый конфликт? В России собираются "защищать" христиан в Иерусалиме

Новина українською →
Россия, Среда 15 июня 2022 13:28
Назревает новый конфликт? В России собираются "защищать" христиан в Иерусалиме Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Наталия Гурковская

Россия "обеспокоена" ситуацией из-за решения суда Израиля по спорным объектам Иерусалимской православной церкви и осквернения принадлежащей ей часовни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованное на сайте.

По словам Захаровой, якобы Верховный суд Израиля отклонил ходатайство Иерусалимской православной церкви о возобновлении разбирательства с еврейской религиозной организацией "Атерет Коханим" по нескольким объектам недвижимости в Иерусалиме.

Захарова сочла, что такое решение наносит ущерб межконфессиональному миру и вызывает озабоченность положением христианской общины на Святой земле.

Представитель МИДа связала с этим событием и случай 6 июня, когда "агрессивно настроенные" израильтяне ворвались в часовню Иерусалимской православной церкви и осквернили ее.

"Видим в этом провокационном поступке открытый вызов, вопиющее свидетельство готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных в Святой Земле", - заявила Захарова.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Инициаторы документа считают, что постановление было принято незаконно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского