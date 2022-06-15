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Назріває новий конфлікт? У Росії збираються "захищати" християн у Єрусалимі

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Росія, Середа 15 червня 2022 13:28
Назріває новий конфлікт? У Росії збираються "захищати" християн у Єрусалимі Фото: речник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Наталія Гурковська

Росія "стурбована" ситуацією через рішення суду Ізраїлю щодо спірних об'єктів Єрусалимської православної церкви і осквернення каплиці, що їй належить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС Марії Захарової, опублікована на сайті.

За словами Захарової, нібито Верховний суд Ізраїлю відхилив клопотання Єрусалимської православної церкви про поновлення розгляду з єврейською релігійною організацією "Атерет Коханім" за декількома об'єктами нерухомості в Єрусалимі.

Захарова вважає, що таке рішення завдає шкоди міжконфесійному світу і викликає занепокоєння становищем християнської громади на Святій землі.

Представник МЗС пов'язала з цією подією і випадок 6 червня, коли "агресивно налаштовані" ізраїльтяни увірвалися до каплиці Єрусалимської православної церкви та осквернили її.

"Бачимо в цьому провокаційному вчинку відкритий виклик, свідчення готовності радикальних релігійних сил почати утиск православних у Святій Землі", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше до Держдуми РФ внесли законопроект про відміну постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Ініціатори документа вважають, що ухвала була прийнята незаконно.

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