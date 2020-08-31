Назначен новый и.о. главы Нацслужбы здоровья

Фото: Андрей Виленский (isida.ua)

Сегодня, 31 августа, Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Андрея Виленского. Ранее он занимал должность директора департамента договорной работы НСЗУ.

Об этом сообщил нардеп Василий Мокан на своей странице в Facebook.

НСЗУ сообщила, что Виленский - кандидат наук с государственного управления, у него есть опыт работы педиатром, заведующим и главным врачом детской поликлиники.

"Работая топ-менеджером в частных учреждениях, (он - ред.) внедрил современные стандарты оказания медицинской помощи на принципах доказательной медицины, которые в отдельных направлениях стали эталонными на рынке медицинских услуг в Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Виленский работал в частных клиниках "Добробут" и Isida.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. Согласно закону, НСЗУ реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.

Ранее РБК-Украина писало, что Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы Национальной службы здоровья Украины.