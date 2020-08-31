ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Назначен новый и.о. главы Нацслужбы здоровья

Киев, Понедельник 31 августа 2020 12:44
Назначен новый и.о. главы Нацслужбы здоровья
Фото: Андрей Виленский (isida.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 31 августа, Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Андрея Виленского. Ранее он занимал должность директора департамента договорной работы НСЗУ.

Об этом сообщил нардеп Василий Мокан на своей странице в Facebook.

НСЗУ сообщила, что Виленский - кандидат наук с государственного управления, у него есть опыт работы педиатром, заведующим и главным врачом детской поликлиники.

"Работая топ-менеджером в частных учреждениях, (он - ред.) внедрил современные стандарты оказания медицинской помощи на принципах доказательной медицины, которые в отдельных направлениях стали эталонными на рынке медицинских услуг в Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Виленский работал в частных клиниках "Добробут" и Isida.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. Согласно закону, НСЗУ реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.

Ранее РБК-Украина писало, что Канада внимательно наблюдает за назначением нового временного главы Национальной службы здоровья Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины назначение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь