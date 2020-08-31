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Призначили нового в.о голови Нацслужби здоров'я

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 12:44
Призначили нового в.о голови Нацслужби здоров'я
Фото: Андрій Віленський (isida.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 31 серпня, Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Андрія Віленського. Раніше він займав посаду директора департаменту договірної роботи НСЗУ.

Про це повідомив нардеп Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

НСЗУ повідомила, що Віленський - кандидат наук з державного управління, у нього є досвід роботи педіатром, завідувачем і головним лікарем дитячої поліклініки.

"Працюючи топ-менеджером в приватних установах, (він - ред.) впровадив сучасні стандарти надання медичної допомоги на засадах доказової медицини, які в окремих напрямках стали еталонними на ринку медичних послуг в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше Віленський працював в приватних клініках "Добробут" і Isida.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України була створена в березні 2018 року в рамках медичної реформи. Відповідно до закону, НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Раніше РБК-Україна писало, що Канада уважно спостерігає за призначенням нового тимчасового глави Національної служби здоров'я України.

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