Представлены новые главы прокуратур семи областей

Офис генерального прокурора сообщил о назначении новых прокуроров семи областей. В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчакова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Билошицкий, Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры - Алексей Олейник.

Также руководителем прокуратуры Луганской области назначили Николая Прыбигу, Черновицкой области - Ирину Кравченко, а Запорожской области Виктора Приходько.

В ОГУ отметили, что прокуроры успешно прошли оценивание по критериям профессиональной компетентности, этики и добропорядочности.

Напомним, Офис генерального прокурора назначил нового главу Львовской областной прокуратуры.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Максима Якубовского своим заместителем.

Отметим, Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя.