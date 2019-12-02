Призначено нового прокурора Луганської області

Фото: Олексій Ляшенко (gp.gov.ua)

Прокуратуру Луганської області очолив Олексій Ляшенко

Новим прокурором Луганської області призначено Олексія Ляшенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні Ляшенка представили колективу Луганської обласної прокуратури. Також на представленні нового керівника оголосили, що в прокуратурах Луганської та Донецької областей будуть створені управління, які займуться фіксуванням військових злочинів для формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду та національних судів.

Ляшенко зазначив, що основним завданням діяльності прокуратури Луганської області буде "повернення довіри суспільства до прокуратури" і створення умов, за яких кожен мешканець області буде відчувати себе захищеним.

Ляшенко працює в органах прокуратури з 2007 року. З травня 2017 обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону об'єднаних сил.

Нагадаємо, минулого тижня був призначений новий прокурор Запорізької області, яким став Володимир Калюга. До цього він очолював одну з місцевих прокуратур в Харківській області.