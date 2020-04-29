Разумков о назначении Саакашвили в Кабмин: если будет представление, то со стороны премьера

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Разумков не уверен, что поддержит назначение Саакашвили в Кабмин

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент в Верховной раде нет представления о назначении Михаила Саакашвили в Кабмин. Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

При этом, спикер ВР отметил, что если оно и будет, то со стороны премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Вы видели заявления и в публичной плоскости, что отчасти эту инициативу поддерживают и в Кабинете министров Украины", - отметил он.

Также Разумков добавил, что не уверен, что поддержит назначение Саакашвили в Кабмин, если такой вопрос все же будет вынесен на рассмотрение Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера. Однако, против этого выступила часть нардепов, более того - правительство Грузии.

В связи с этим, по данным источника РБК-Украина, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили предлагают войти в Национальный совет реформ, где он уже был, но при президенте Петре Порошенко.