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Призначення Саакашвілі в Кабмін: президент Грузії виступила з заявою

Новини » Політика     29.04.2020 - 08:45
Призначення Саакашвілі в Кабмін: президент Грузії виступила з заявою
Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

Зурабішвілі вважає "неприйнятним і незрозумілим" призначення Саакашвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила стурбованість подальшою долею відносин Тбілісі і Києва через можливе призначення Михайла Саакашвілі в український Кабмін. Про це йдеться на сайті президента Грузії.

Зурабішвілі наголосила на неприпустимості втручання у внутрішні справи і кадрову політику іншої держави, однак вважає "неприйнятним і незрозумілим" призначення Саакашвілі.

"Грузія і Україна є тісними стратегічними партнерами. Наша співпраця заснована на віковічній дружбі між народами і повазі наших спільних інтересів і прагнень. Незважаючи на це, наша країна-партнер розглядає на високу політичну посаду кандидатуру, яка визнана винною усіма трьома судовими інстанціями у Грузії. Треба зазначити, що це викликало обґрунтовану тривогу і реакцію нашого керівництва і суспільства", - йдеться в заяві.

Вона шкодує, що ця ситуація вже призвела до відсутності довіри між країнами.

Нагадаємо, глава держави запропонував Саакашвілі посаду віце-прем'єра. Потім голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що питання про призначення Саакашвілі в порядку денному Ради немає.

У зв'язку з тим, що частина нардепів і уряд Грузії не підтримують призначення Саакашвілі в Кабмін, з'явилася інформація, що йому запропонували місце в Нацрада реформ.

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