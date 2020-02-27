Назначение на пост премьера Тигипко или Хорошковского убьет рейтинг власти, - эксперт

В случае назначения на пост премьер-министра Украины олигархов Сергея Тигипко или Валерия Хорошковского, рейтинг действующей власти обвалиться окончательно. Об этом написал на своей странице в Facebook политический эксперт Кирилл Сазонов, передает РБК-Украина.

"Даже те, кто не голосовал за Зеленского, признают - предвыборная кампания "Слуги народа" воодушевляла. Особенно лозунг о полной перезагрузке власти – он попал в точку. Люди хотели настоящих перемен. Сейчас президент и его партия стоят за шаг от самой непоправимой ошибки – она полностью убьет доверие украинцев к монобольшенству и самому гаранту! Слухи о назначении новым премьер-министром кого-то из бывших регионалов – треш. Что Тигипко, что Хорошковский - олигархи, мультимиллионеры, которые сколотили свои капиталы не без помощи ближайшего окружения экс-президента Януковича. Они и сами были в числе его ближайшего окружения”, - считает политолог.

Он также напомнил, что Сергей Тигипко был заместителем главы "Партии регионов" и в разгар революции 2014 года поддерживали так называемые "драконовские законы" Януковича, а Ходорковский был членом правительства Азарова и близким соратников беглого президента.

"Все это время он жил в Монако, а сейчас вернулся в Украину, чтобы навести порядок в Украине? Слабо верится. Мне сложно представить, чем руководствовался Владимир Зеленский при выборе таких кандидатур на должность премьера – продолжаю надеяться, что это слухи. И хотя к нынешнему правительству тоже есть вопросы, как по мне, уже лучше молодой премьер, который постепенно будет набираться опыта, чем “опытный хозяйственник” с числа “попередників”, который вернет Украину на тот путь, с которого мы начинали. Из-за которого началась революция", - отметил блогер.

По его словам, на выборах украинцы проголосовали за перемены и новые лица в политике, и если президент отступит от этого принципа, то он окончательно утратит доверие со стороны граждан.

“В Украине, к сожалению, заведено забывать о предвыборных обещаниях и полагать, что люди ничего не вспомнят. Поэтому, советники Зеленского решили - “народ” не заметит подмены. Боюсь разочаровать – уже замечает. И этот не тот случай, когда общество переубедят заказные статьи с хвалебными одами Хорошковскому и Тигипко (их количество, к слову, в сети сейчас резко выросло, и кто-то за это платит). Важно понять. Украинцы голосовали за перемены, за новые лица в политике! Если президент нарушит этот принцип и начнет возвращать во власть регионалов - это будет приговор для всех “слуг” и самого Зеленского”, - подытожил Кирилл Сазонов.

Напомним, 25 февраля появилась информация о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и назначении на его место бизнесмена и бывшего члена правительства Николая Азарова Сергея Тигипко или мультимиллионера Валерия Хорошковского.

В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что премьер-министр Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в "Слуге народа" также уверяют, что вопрос смены премьера еще не решен.