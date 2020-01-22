ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначен суд по делу о растрате 56 млн гривен чиновниками Луцкого хлебокомбината

Новости » Общество     22.01.2020 - 14:46
Назначен суд по делу о растрате 56 млн гривен чиновниками Луцкого хлебокомбината
Иллюстративное фото (maxpixel.com)

Заседание запланировано на 31 января 2020 года

В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении служебных лиц ГП "Луцкий КХП №2" в растрате имущества ПАО "Аграрный Фонд", а именно 26 тонн зерна на общую сумму 56 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

На заседании коллегии судей рассмотрено и отказано в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении обвинительного акта, а также снятия ареста с имущества.

По результатам заседания, судьи ВАКС назначили указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 31 января 2020 года.

По версии следствия, с февраля 2014 года по июнь 2014 года директор и начальник элеватора ГП "Луцкий КХП №2", злоупотребляя своим служебным положением, осуществили растрату зерна государственного ПАО "Аграрный фонд" в количестве 26 тыс. тон (что находилось на хранении предприятия) чем вызвали ПАО "Аграрный фонд" ущерб на сумму более 56 млн гривен. НАБУ задержало директора КХП 19 декабря 2017 года.

Бывшим работникам государственного предприятия инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

Ранее СБУ разоблачила чиновников Днепровской горсовета в присвоении 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ.

Экс-представителя президента в Крыму заподозрили в хищениях Судью оккупационной власти Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Новости Украины растратаСАПСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь