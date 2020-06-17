Назначен представитель Укрбюро Интерпола

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил представителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине. Ним стал подполковник полиции Алексей Паденко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

В протоколе говорится, что его кандидатуру предложила Национальная полиция при поддержке Министерства внутренних дел.

"Согласиться с предложением Национальной полиции, которое поддерживает МВД по кандидатуре подполковника полиции Паденко Алексей Александрович старшего инспектора по особым поручениям сектора представителей в Генеральном секретариате Интерпола управления взаимодействия с Интерполом и Европолом", - говорится в документе.

Напомним, что на заседании Кабмин продлил карантинные меры в Украине до конца июля.