Призначено першого заступника глави МОЗ

Першим заступником стала Ірина Микичак
Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив рішення, яким призначив Ірину Микичак першим заступником міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабміну Олега Немчінова у Facebook.
За його словами, крім того, заступником міністра Кабінету міністрів України призначено Геннадія Заболотного.
Уряд також призначив держаним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олексія Перевезенцева.
Відзначимо, до призначення Ірина Микичак була очільником департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, 4 березня Верховна рада призначила новий склад уряду. Таким чином, Ілля Ємець став новим міністром охорони здоров'я.
Додамо, що 16 березня Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірусу. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президенті. Основним завданням Ради є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавіруса.