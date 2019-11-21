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Призначено нового заступника голови СБУ

Новини » Політика     21.11.2019 - 17:16
Призначено нового заступника голови СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим заступником голови СБУ став Сергій Андрущенко

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенко новим заступником голови Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в указі 859/2019.

У той же час президент підписав указ, яким призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту нацгосударственности СБУ.

"Призначити Дублика Анатолія Ярославовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі 860/2019.

Нагадаємо, Володимир Зеленський змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Новим головою СБУ Львівської області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.

Крім того, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 листопада, змінив першого заступника голови Служби безпеки України. Так, указом №823/2019 глава держави звільнив з посади першого заступника глави СБУ Владислава Бухарева, а вже указом №827/2019 на його місце призначив Дмитра Нескоромного.

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Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України
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