Призначено нового заступника голови СБУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим заступником голови СБУ став Сергій Андрущенко

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенко новим заступником голови Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в указі 859/2019.

У той же час президент підписав указ, яким призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту нацгосударственности СБУ.

"Призначити Дублика Анатолія Ярославовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі 860/2019.

Нагадаємо, Володимир Зеленський змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Новим головою СБУ Львівської області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.

Крім того, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 листопада, змінив першого заступника голови Служби безпеки України. Так, указом №823/2019 глава держави звільнив з посади першого заступника глави СБУ Владислава Бухарева, а вже указом №827/2019 на його місце призначив Дмитра Нескоромного.