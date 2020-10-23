Лубкивского рассматривают кандидатом в спикеры ТКГ, - Резников

Фото: Маркиян Лубкивский (facebook.com / markian lubkivskyi)

Кандидатура Маркияна Лубкивского рассматривается на спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако окончательное решение за главой делегации Леонидом Кравчуком и президентом Владимиром Зеленским.

Такое заявление сделал сегодня на "Киевском форуме по безопасности" вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, у Лубкивского есть опыт, который понадобится на посту спикера ТКГ.

"Он был послом Украины на Балканах, непосредственно и в Загребе, и в Белграде во время тех событий. Он абсолютно в материале. Плюс вы знаете, что он был спикером МИД и СБУ. Поэтому если будет принято окончательное решение Кравчуком и Зеленским о его привлечении, я считаю, что это будет хорошим достижением для украинской делегации", - подчеркнул Резников.

Напомним, в конце сентября РБК-Украина стало известно, что в украинской делегации в ТКГ появится спикер. Собеседники издания говорили, что спикером может стать Лубкивский. Назначить спикера решили после скандальных заявлений Витольда Фокина, которые стали причиной его увольнения из переговорной группы.

Позже в эфире одного из телеканалов Лубкивский заявил, что еще не согласился стать спикером украинской делегации в ТКГ.