Призначено нового спікера української делегації в ТКГ

Фото: Олексій Арестович і Леонід Кравчук (facebook.com/alexey.arestovich)

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щоло врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук призначив нового спікера, який буде відповідати за інформаційну політику делегації. Ним став блогер Олексій Арестович.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в українській делегації ТКГ.

Відповідну інформацію у Facebook також опублікував сам Арестович.

За його словами, він призначений радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.

Арестовичу 45 років. Він народився в Грузії. Навчався в київській школі № 178, потім вступив на біологічний факультет університету їм. Тараса Шевченка, потім - в Одеський інститут сухопутних військ.

Він є військовим і політичним оглядачем, блогером. З 1999 по 2005 роки працював у Головному управлінні розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Нагадаємо, в кінці вересня РБК-Україна стало відомо, що в української делегації в ТКГ з'явиться спікер. Спочатку на цю посаду розглядали Маркіяна Лубківського.

Призначити спікера вирішили після скандальних заяв Вітольда Фокіна, які стали причиною його звільнення з переговорної групи.