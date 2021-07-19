Назначен новый спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине

"Министр иностранных дел Швеции Эн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена на должность специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе",- говорится в сообщении.

Указано, что он приступит к своим обязанностям 1 августа.

Известно, что Киннунен является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии.

Кроме этого, в 1996 году он работал директором подразделения по вопросам политики безопасности и первым послом Финляндии по вопросам противодействия гибридным угрозам.

Указано, что в 2009-2013 годах Киннунен был послом Финляндии в Казахстане и Киргизии.

Также он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, и в постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.