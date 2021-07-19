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Назначен новый спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине

Автор: Мария Кучерявец

Новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Его назначила нынешняя глава ОБСЕ Анн Линде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

"Министр иностранных дел Швеции Эн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена на должность специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе",- говорится в сообщении.

Указано, что он приступит к своим обязанностям 1 августа.

Известно, что Киннунен является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии.

Кроме этого, в 1996 году он работал директором подразделения по вопросам политики безопасности и первым послом Финляндии по вопросам противодействия гибридным угрозам.

Указано, что в 2009-2013 годах Киннунен был послом Финляндии в Казахстане и Киргизии.

Также он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, и в постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.

Напомним, 6 июня стало известно, что спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау выйдет из Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а именно - официально покинет свой пост до конца июля.

О причинах ухода Грау из ТКГ неизвестно.

Отметим, Хайди Грау занимала пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ с декабря 2019 года, она изменила австрийского дипломата Мартина Сайдика.

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