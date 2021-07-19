Призначено нового спецпредставника глави ОБСЄ в Україні

"Міністр закордонних справ Швеції Ен Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ у 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена на посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що він приступить до своїх обов'язків 1 серпня.

Відомо, що Кіннунен є політичним директором (генеральним директором з політичних питань) МЗС Фінляндії.

Крім цього, у 1996 році він працював директором підрозділу з питань політики безпеки та першим послом Фінляндії з питань протидії гібридним загрозам.

Вказано, що у 2009-2013 роках Кіннунен був послом Фінляндії в Казахстані та Киргизії.

Також він працював в посольствах у Москві та Вашингтоні, і у постійному представництві Фінляндії при ООН в Нью-Йорку.