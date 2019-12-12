Призначено нового прокурора Полтавської області

Фото: Ярослав Голынский (to poltava)

Новим прокурором Полтавської області став Ярослав Голинский

В четвергом, 12 грудня, заступник генерального прокурора Віктор Тріпак представив нового прокурора Полтавської області, яким став Ярослав Голинский. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратуры.

Як повідомляється, Віктор Тріпак назвав ключові пріоритети у роботі органів прокуратури Полтавської області. Серед яких - протидія корупції, організованої злочинності і проведення реформи, яка на сьогодні є вкрай потрібною.

"Реформа робиться для того, щоб побудувати об'єктивно нову прокуратуру, де принципами в роботі будуть честь і совість. Цей процес непростий, але він необхідний. Цього потребує суспільство", - заявив Трепак.

У свою чергу, новопризначений прокурор Ярослав Голинський запевнив, що направить роботу колективу на забезпечення поставлених завдань.

Зазначимо, Ярослав Голинский працює в органах прокуратури з грудня 2007 року. До призначення на посаду працював заступником прокурора Київської області.

Нагадаємо, 2 грудня новим прокурором Луганської області призначено Олексія Ляшенко. Він зазначив, що основним завданням діяльності прокуратури області буде "повернення довіри суспільства до прокуратури" і створення умов, за яких кожен мешканець області буде відчувати себе захищеним.

Крім того, 28 листопада новим керівником Івано-Франківської прокуратури став Юрій Фрейшин. Фрейшин запевнив, що спільно з колективом прокуратури докладе максимум зусиль для утвердження верховенства права та підвищення довіри громадян до органів прокуратури.