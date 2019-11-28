Назначен новый прокурор Ивано-Франковской области

Новым руководителем Ивано-Франковской прокуратуры стал Юрий Фрейшин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Ивано-Франковской области нового руководителя.

"В четверг, 28 ноября 2019 года, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Ивано-Франковской области нового руководителя Юрия Фрейшина", - говорится в сообщении.

Трепак отметил, что положительные сдвиги в направлениях борьбы с коррупцией и противодействию криминальным правонарушением - те изменения, которые ожидает общество, и они возможны только при должной взаимодействия правоохранительных органов.

В свою очередь, Фрейшин заверил, что совместно с коллективом прокуратуры приложит максимум усилий для утверждения верховенства права и повышения доверия граждан к органам прокуратуры.

Отметим, Юрий Фрейшин работает в органах прокуратуры с 2003 года. До назначения на должность прокурора Ивано-Франковской области работал начальником отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора в уголовном производстве.

Напомним, 28 ноября в Житомире представили нового прокурора области, которым стал Олег Васильев. Представил нового главного прокурора области коллективу заместитель главы ГПУ Виктор Трепак.

Кроме того, 26 ноября был назначен новый главный прокурор Волынской области. Им стал Тарас Безрукий. До назначения на должность прокурора Волынской области работал заместителем начальника управления внутренней безопасности Генеральной инспекции ГПУ.