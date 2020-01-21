Назначен новый посол Сербии в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот от посла Сербии Аци Йовановича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что дипломаты обсудили оживление двустороннего сотрудничества. Также говорили о необходимости более активно поддерживать территориальную целостность Украины со стороны Сербии.

"Заместитель министра Василий Боднар принял копии верительных грамот от Посла Сербии Аци Йовановича. Заместитель министра выразил надежду на оживление украинско-сербского диалога и более активную позицию Сербии в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзи. Была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

РБК-Украина писало, что Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Иордании, Молдавии, Катаре и Китае.