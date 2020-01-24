Назначен новый посол Кубы в Украине

Фото: Кислица и Агилера (facebook.com/UkraineMFA)

В МИД надеются на изменение позиции Кубы в вопросе территориальной целостности Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Куба в Украине Натачи Диас Агилеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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Стороны констатировали взаимную настроенность на необходимости ведения активного двустороннего диалога и двусторонних консультаций в политической, торгово-экономической и других сферах.

Кислица также выразил надежду на изменение позиции Кубы в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, 21 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот от посла Сербии Аци Йовановича. Говорили о необходимости более активно поддерживать территориальную целостность Украины со стороны Сербии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзи.