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Призначений новий посол Куби в Україні

Новини » Політика     24.01.2020 - 15:14
Призначений новий посол Куби в Україні
Фото: Кислиця та Агілера (facebook.com/UkraineMFA)

В МЗС сподіваються на зміну позиції Куби в питанні територіальної цілісності України

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Куба в Україні Натачі Діас Агілери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Кислиця привітав главу дипломатичного представництва Куби з високим призначенням

Сторони констатували взаємну налаштованість на необхідності ведення активного двостороннього діалогу та двосторонніх консультацій у політичній, торгово-економічній та інших сферах.

Кислиця також висловив сподівання на зміну позиції Куби в питанні підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, 21 грудня заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від посла Сербії Аци Йовановича. Говорили про необхідність більш активно підтримувати територіальну цілісність України з боку Сербії.

Раніше президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Грецької Республіки Васіліоса Борноваса та посла Канади Лариси Галадзи.

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