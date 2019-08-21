Назначен новый командующий Десантно-штурмовых войск

Новым командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назначен Евгений Мойсюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Степана Полторака.

Полторак отметил, что по результатам внеочередных выборов народных депутатов предыдущий командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский был избран в Верховную раду.

"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовых войск генерал-майора Евгения Мойсюка. Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск", - добавил Полторак.

Отметим, Мойсюк в 2004-2005 годах проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с октября 2008 года по апрель 2009 года - в составе украинского контингента в Косово. В марте 2014-го руководил переброской Днепропетровской воздушно-десантной бригады, которую в Волновахском районе встретили пророссийские боевики и сепаратисты. С декабря 2014 непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта. Позже командовал оперативно-тактическим группировкой "Восток".

Напомним, Михаил Забродский прошел в Раду по списку партии экс-президента Петра Проршенко "Европейская солидарность". В частности, в списке "ЕС" он был под шестым номером.