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Назначен новый командующий Десантно-штурмовых войск

Новости » Общество    21.08.2019 - 09:58
Назначен новый командующий Десантно-штурмовых войск
Фото: Евгений Мойсюк (bank.gov.ua)

Евгений Мойсюк стал новым командующим Десантно-штурмовых войск

Новым командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назначен Евгений Мойсюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Степана Полторака.

Полторак отметил, что по результатам внеочередных выборов народных депутатов предыдущий командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский был избран в Верховную раду.

"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовых войск генерал-майора Евгения Мойсюка. Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск", - добавил Полторак.

Назначен новый командующий Десантно-штурмовых войск

Отметим, Мойсюк в 2004-2005 годах проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с октября 2008 года по апрель 2009 года - в составе украинского контингента в Косово. В марте 2014-го руководил переброской Днепропетровской воздушно-десантной бригады, которую в Волновахском районе встретили пророссийские боевики и сепаратисты. С декабря 2014 непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта. Позже командовал оперативно-тактическим группировкой "Восток".

Напомним, Михаил Забродский прошел в Раду по списку партии экс-президента Петра Проршенко "Европейская солидарность". В частности, в списке "ЕС" он был под шестым номером.

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