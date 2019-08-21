Призначено нового командувача Десантно-штурмових військ

Фото: Євген Мойсюк (bank.gov.ua)

Євген Мойсюк став новим командувачем Десантно-штурмових військ

Новим командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України призначений Євген Мойсюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Степана Полторака.

Полторак зазначив, що за результатами позачергових виборів народних депутатів попередній командувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський був обраний у Верховну раду.

"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ генерал-майора Євгена Мойсюка. Він неодноразово виявляв героїзм та мужність при захисті територіальної цілісності України, тому впевнений - його досвід дозволить розвивати і зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ", - додав Полторак.

Зазначимо, Мойсюк в 2004-2005 роках проходив службу у складі українського миротворчого контингенту в Іраку, з жовтня 2008 року по квітень 2009 року - у складі українського контингенту в Косово. У березні 2014-го керував перекиданням Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, яку у Волноваському районі зустріли проросійські бойовики і сепаратисти. З грудня 2014 безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту. Пізніше командував оперативно-тактичним угрупованням "Схід".

Нагадаємо, Михайло Забродський пройшов до Ради за списком партії екс-президента Петра Проршенка "Європейська солідарність". Зокрема, у списку "ЄС" він був під шостим номером.