Назначен новый глава Запорожской ОГА

Новым главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА) назначен Виталий Боговин. На этой должности он сменил Виталия Туринка.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Отметим, у Боговина нет опыта работы на государственной службе. В 2006 году основал компанию "Бизон-Тех 2006" в Запорожской области. В 2010 году совместно с бизнесменом Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT и в 2016 году объединили все активы в BKW Group.

На парламентских выборах 2019 года Боговин выдвигался на округе №78 от партии "Слуга народа", но его на несколько тысяч голосов опередил представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пономарев. При этом на округе был так называемый "двойник" - самовыдвиженец от общественного движения "Слуга народа" Василий Боговин.

Напомним, в мае Кабинет министров согласовал назначение Боговина вместо Виталия Туринка, который был уволен по соглашению сторон.

Также ранее правительство согласовало назначение Василия Володина новым главой Киевской областной государственной администрации.