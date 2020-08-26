Назначен новый глава "Укртрансбезопасности"

Кабинет министров Украины назначил нового главу "Укртрансбезопасности". Им стал Егор Прокопчук.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, Прокопчука назначили главой Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") путем заключения контракта на время карантина. Ранее он был гендиректором предприятия "Кривбасспромводоснабжение" (Кривой Рог).

Кроме того, первым заместителем главы Государственного агентства Украины по вопросам кино назначили Юлию Шевчук; заместителем главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - Алексея Михайлова.

Напомним, ранее Кабмин одобрил назначение нового главы "Укрзализныци"; руководителем компании стал Владимир Жмак.

Также сегодня были согласованы кандидатуры на должности глав Черкасской и Кировоградской областей.