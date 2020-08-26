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Призначено нового голову "Укртрансбезпеки"

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України призначив нового голову "Укртрансбезпеки". Ним став Єгор Прокопчук.

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Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

За його словами, Прокопчука призначили головою Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") шляхом укладення контракту на час карантину. Раніше він був гендиректором підприємства "Кривбаспромводопостачання" (Кривий Ріг).

Крім того, першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно призначили Юлію Шевчук; заступником голови Національного агентства України з питань державної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації - Олексія Михайлова.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив призначення нового голови "Укрзалізниці"; керівником компанії став Володимир Жмак.

Також сьогодні були погоджені кандидатури на посади голів Черкаської і Кіровоградської областей.

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